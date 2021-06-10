Відповідь Росії

Глава Російського футбольного союзу Олександр Дюков після засідання опікунської ради організації заявив, що російська збірна зіграє на Євро-2020. Національна команда не збирається відмовлятись від участі у турнірі.

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Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося,

– відповів Дюков.