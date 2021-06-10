Відповідь Росії
Глава Російського футбольного союзу Олександр Дюков після засідання опікунської ради організації заявив, що російська збірна зіграє на Євро-2020. Національна команда не збирається відмовлятись від участі у турнірі.
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Зняття збірної Росії з Євро-2020? Це навіть не обговорювалося,
– відповів Дюков.
Скандал навколо нової форми збірної України
- 6 червня українська збірна продемонструвала нову форму, у якій футболісти зіграють на Євро-2020. По центру футболки зображений силует України. На карті є і окупований Крим, як нагадування, що Крим – це Україна. А також гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Така форма викликала гостре обурення зі сторони Росії. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що зображення карти України з окупованим Росією Кримом на формі футболістів є "відчайдушною мистецькою акцією". Тому таку креативну українську форму хотіли заборонити.
- В УЄФА заявили: "футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосованих правил, щодо екіпіровки".
- Після цього Росія офіційно поскаржилася в УЄФА на форму збірної України. У цій країні навіть зробили гучну заяву. Начебто за носіння форми збірної України на їх території можна отримати тюремний термін – до п'яти років ув'язнення.
- Усі деталі про скандал навколо форми – за посиланням.