Ажиотаж перед Евро

Футбольный мир остался приятно поражен новой формой украинской сборной. Лишь реакция России была негативной.

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6 июня состоялась презентация новой формы, как уже 10 июня на официальном сайте Joma не осталось ни одного комплекса первой партии формы.

При выборе в интернет-магазине болельщиков ждет надпись: "Ожидается поставка". Также на сайте теперь не указана стоимость футболок. Только 8 июня стартовали продажи формы. Она была доступна во всех трех вариантах – желтом, синем и белом. Цена – 1888 гривен.

Скандал вокруг новой формы сборной Украины