Вже з перших хвилин стало зрозуміло, що дніпряни серйозно налаштовані дати гідний бій грецькому супернику на його ж полі. Натомість футболісти Панатінаїкоса, здавалось, що були налаштовані не так на результат, як на те, би завдати дніпрян травм. Що і сталось під час матчу-відповіді.

Варте уваги На полі було багато гравців, котрі були отруєні, – Кучер про виліт із ЛЧ, попри солідну гру

Нокаут на футбольному полі

Вже на 36-й хвилині український голкіпер Євген Волинець непорушно лежав на газоні після зіткнення із суперником. Паласіос коліном влучив в обличчя воротаря Дніпра-1.

Після чого на полі з'явились медики українського клубу. Волинець не міг підійняти голову, після чого його на ношах вивезли з поля. Гри для Євгена була достроково закінчена.

Відео моменту травми Волинця

Перші коментарі про стан здоров'я Волинця

Після поєдинку на пресконференції головний наставник Дніпра-1 Олександр Кучер поділився першими деталями про стан здоров'я постраждалого голкіпера команди.

Його забрали до лікарні, і зараз я не можу сказати, який його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Більш точно про стан його здоров’я ми дізнаємося пізніше,

– сказав Кучер.

Нагадаємо, що Волинець став футболістом віцечемпіона УПЛ-2022/2023 лише 14 липня 2023 року. Євген підписав контракт із дніпрянами до кінця червня 2026 року та провів одну гру (якраз проти Панатінаїкоса).

Замість Волинця у ворота Дніпра-1 став 19-річний Яків Кінарейкін. На цей момент рахунок у матчі вже був 1:1.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию у Греції 2:2. На жаль, Дніпро-1 за підсумками двох матчів (1:3 та 2:2) вилетів із Ліги чемпіонів. Команда Кучер продовжить свій єврокубковий шлях у Лізі Європи, де її першим суперником буде празька Славія.