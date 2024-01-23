"П**дьож чи п**дьож": Вацко дотепно відреагував на призначення віцепрезидентом УАФ

Відомий футбольний коментатор та блогер Віктор Вацко прокоментував чутки про те, що він може отримати одну з посад у Будинку футболу. Вибори нового очільника УАФ відбудуться вже 25 січня.

Єдиний кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко не оголошував склад команди, з якої йде робити реформи в українському футболі. Це породило масу чуток стосовно "нових облич" у Будинку футболу.

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Ще одне спростування

У ЗМІ з'явилася інформація, що новими віцепрезидентами УАФ стануть коментатор Віктор Вацко та функціонер Кривбасу Артем Гагарін. На цю новину миттєво відреагував Вацко.

Журналіст у своєму інстаграмі опублікував світлину з риболовлі, до якої додав дотепний коментар.

Це фото з мого нового кабінету в УАФ. Сиджу і думаю, як правильно пишеться слово: п**дьож чи п**здьож,

– написав Вацко.

Реакція Вацка на призначення в УАФ / інстаграм журналіста

Раніше повідомлялося, що крісло в УАФ отримає легендарний капітан київського Динамо та збірної України Олег Лужний. Однак колишній одноклубник Андрія Шевченка теж спростував інформацію.