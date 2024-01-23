Єдиний кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко не оголошував склад команди, з якої йде робити реформи в українському футболі. Це породило масу чуток стосовно "нових облич" у Будинку футболу.

Читайте також Обговорили головне завдання: Шевченко провів першу зустріч з очільниками обласних асоціацій

Ще одне спростування

У ЗМІ з'явилася інформація, що новими віцепрезидентами УАФ стануть коментатор Віктор Вацко та функціонер Кривбасу Артем Гагарін. На цю новину миттєво відреагував Вацко.

Журналіст у своєму інстаграмі опублікував світлину з риболовлі, до якої додав дотепний коментар.

Це фото з мого нового кабінету в УАФ. Сиджу і думаю, як правильно пишеться слово: п**дьож чи п**здьож,

– написав Вацко.

Реакція Вацка на призначення в УАФ / інстаграм журналіста

Раніше повідомлялося, що крісло в УАФ отримає легендарний капітан київського Динамо та збірної України Олег Лужний. Однак колишній одноклубник Андрія Шевченка теж спростував інформацію.

Важливо! Вибори президента УАФ пройдуть на позачерговому Конгресі, який відбудеться 25 січня 2024 року в Будинку футболу. Єдиним та безальтернативним кандидатом на посаду буде Андрій Шевченко.