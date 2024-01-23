Єдиний кандидат на посаду президента УАФ Андрій Шевченко не оголошував склад команди, з якої йде робити реформи в українському футболі. Це породило масу чуток стосовно "нових облич" у Будинку футболу.
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Ще одне спростування
У ЗМІ з'явилася інформація, що новими віцепрезидентами УАФ стануть коментатор Віктор Вацко та функціонер Кривбасу Артем Гагарін. На цю новину миттєво відреагував Вацко.
Журналіст у своєму інстаграмі опублікував світлину з риболовлі, до якої додав дотепний коментар.
Це фото з мого нового кабінету в УАФ. Сиджу і думаю, як правильно пишеться слово: п**дьож чи п**здьож,
– написав Вацко.
Реакція Вацка на призначення в УАФ / інстаграм журналіста
Раніше повідомлялося, що крісло в УАФ отримає легендарний капітан київського Динамо та збірної України Олег Лужний. Однак колишній одноклубник Андрія Шевченка теж спростував інформацію.