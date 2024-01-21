За інформацією джерела, Олег Лужний повинен був стати одним з віцепрезидентів УАФ та працювати разом із Андрієм Шевченком. Нібито легендарний динамівець отримає посаду завдяки "львівській квоті".

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Видали бажане за дійсне

Однак Лужний спростував гучний інсайд. Колишній динамівець зазначив, що не збирається ставати одним із віцепрезидентів Асоціації.

Уперше від Вас чую, що я маю стати або висуваюся за якоюсь квотою на посаду віцепрезидента УАФ,

– сказав Лужний.

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