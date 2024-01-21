У четвер, 25 січня, в Будинку футболу відбудеться позачерговий Конгрес УАФ. Головне питання засідання – вибори нового президента Асоціації.
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Партнери по Динамо 90-х знову разом
Єдиним кандидатом на посаду очільника УАФ буде Андрій Шевченко. Проте досі залишаються в секреті персоналії команди володаря "Золотого м'яча", з якими він робитиме нагальні реформи.
За повідомленням ЗМІ, одним з віцепрезидентів УАФ стане колишній капітан збірної України та київського Динамо Олег Лужний.
Олег Лужний. Львівська квота віцепрезидентів УАФ нового очільника. Легендарні партнери по Динамо 90-х знову разом,
– йдеться у повідомленні Динамо Київ Inside.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко та Олег Лужний тривалий час разом грали за збірну України та київське Динамо. Згодом Олег Романович навіть очолював "біло-синіх" у статусі виконувача обов'язків головного тренера, коли Андрій Миколайович завершував свою блискучу кар'єру в столичному клубі.
Раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко збирається суттєвого скоротити штат УАФ. Планується залишити наступні посади: два перших віцепрезиденти, три віцепрезиденти, генеральний секретар, що відповідатиме за адміністративну роботу, та 18 членів Виконкому.