Единый кандидат на пост президента УАФ Андрей Шевченко не объявлял состав команды, с которой планирует делать реформы в украинском футболе. Это породило массу слухов по поводу "новых лиц" в Доме футбола.

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Еще одно опровержение

В СМИ появилась информация, что новыми вице-президентами УАФ станут комментатор Виктор Вацко и функционер Кривбасса Артем Гагарин. На эту новость мгновенно отреагировал Вацко.

Журналист в своем инстаграмме опубликовал фотографию с рыбалки, к которой добавил остроумный комментарий.

Это фото из моего нового кабинета в УАФ. Сижу и думаю, как правильно пишется слово: п**деж или п**здеж,

– написал Вацко.

Реакция Вацка на назначение в УАФ/инстаграмм журналиста

Ранее сообщалось, что кресло в УАФ получит легендарный капитан киевского Динамо и сборной Украины Олег Лужный. Однако бывший одноклубник Андрея Шевченко тоже опроверг информацию.

Важно! Выборы президента УАФ пройдут на внеочередном Конгрессе, который состоится 25 января 2024 года в Доме футбола. Единственным и безальтернативным кандидатом на должность будет Андрей Шевченко.