Василь Ломаченко змінив вид спорту: відео
30 липня 2021 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
33-річний український боксер Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) показав, як займається вейкбордингом. Зараз боксер перебуває у відпустці.
Ломаченко прокатався на водному сноуборді на пляжі власного готелю Loma Club Hotel, який розташований у місті Затока Одеської області.
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Василь безстрашно їздить на дошці за швидким аквабайком.
Ломаченко може провести реванш з Лопесом
- Василь Ломаченко може добитися реваншу з американцем Теофімо Лопесом вже у 2021 році. Українець може скористатися тим, що в Лопеса зривається бій з Джорджем Камбососом-молодшим.
- Ломаченко та Лопес провели бій у жовтні 2020 року. Український боксер зазнав поразки рішенням суддів і втратив титули WBC, WBA, WBO.
- Лопес, який утримував тільки пояс IBF, став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу.
- Після поєдинку Теофімо всіляко відмовлявся від реваншу з українцем. Ломаченко ж повернувся після фіаско та побив Масайоші Накатані.