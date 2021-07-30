Ломаченко прокатався на водному сноуборді на пляжі власного готелю Loma Club Hotel, який розташований у місті Затока Одеської області.

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Василь безстрашно їздить на дошці за швидким аквабайком.

Ломаченко може провести реванш з Лопесом