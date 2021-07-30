Ломаченко прокатился на водном сноуборде на пляже собственного отеля Loma Club Hotel, расположенного в городе Затока Одесской области.
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Василий бесстрашно ездит на доске с быстрым аквабайком.
Ломаченко может провести реванш с Лопесом
- Василий Ломаченко может добиться реванша с американцем Теофимо Лопесом уже в 2021 году. Украинец может воспользоваться тем, что в Лопеса срывается бой с Джорджем Камбососом-младшим.
- Ломаченко и Лопес провели бой в октябре 2020 года. Украинский боксер потерпел поражение решением судей и потерял титулы WBC, WBA, WBO.
- Лопес, который удерживал только пояс IBF, стал самым молодым абсолютным чемпионом мира.
- После поединка Теофимо всячески отказывался от реванша с украинцем. Ломаченко же вернулся после фиаско и побил Масайоши Накатани.