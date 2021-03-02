Ломаченко продовжив словесну перепалку з потенційним суперником

Українець Василь Ломаченко продовжив словесну перепалку з американським боксером Девіном Хейні. Боксери з'ясовують відносини у соціальних мережах.

Усе розпочалося у твітері Хейні, коли американець запитав, де Ломаченко. Українець відповів, що "тут" і чекає, коли "боягузи" зважаться на бій з ним.

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Продовження перепалки

22-річний Хейні вміло насолив Ломаченку. Він згадав поразку Ломаченка у поєдинку з Теофімо Лопесом та заявив, що чекати – не сильна сторона Ломаченка.

"Очікування – не твій коник, думаю ти засвоїв це з поєдинку з Лопесом", – написав Хейні.

У такий спосіб Девін поглузував з Ломаченка, який половину програного бою з Лопесом не йшов в атаку.

Та Ломаченко з тих боксерів, що за словом у кишеню не полізе. "Очікування – твоє улюблене заняття, адже ти досі так ні з ким і не бився", – відповів Ломаченко.

Українець має на увазі, що Хейні так і не зустрічався з топ-суперниками.

З цього моменту перепалка боксерів стала ще гарячішою, адже Хейні звинуватив Ломаченка в тому, що українець уникав поєдинку з ним.

Я таки чекав бою з тобою, коли був твоїм обов'язковим претендентом, а ти запросив собі франчайзинговий титул,

– відповів Девін.

Після того, як Ломаченко 31 серпня 2019 року переміг Люка Кемпбелла, він став чемпіоном світу за версією WBC. Разом з тим, WBC призначила Ломаченка так званим франчайзинговим чемпіоном і титул формально перейшов до Хейні.

"Ти добре знаєш, що це було не моє рішення! Але тобі про це шкодувати, адже в підсумку вони відправили тобі титул поштою", – віджартувався Ломаченко.

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Перепалку завершив Хейні: "Ок, тоді скажи мені, хто прийняв це рішення". Василь поки не відповів на цей коментар Хейні.

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