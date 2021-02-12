Балакливий Гарсія назвав боксера, який нокаутує Ломаченка
Перспективний боксер Раян Гарсія після перемоги над Люком Кемпбеллом вирішив давати прогнози на можливі поєдинки. 22-річний американець назвав боксера, який нокаутує Ломаченка
Джерело:Fightnews.info
Потенційним суперником Ломаченка називають Джервонту Девіса на прізвисько "Танк". Саме Девіс, на думку Гарсії, може нокаутувати Ломаченка.
До речі Ломаченко знищить будь-кого, – батько Лопеса про наступний бій українця
Після того, як Ломаченко несподівано програв Теофімо Лопесу, хіба лінивий не списував українця з рахунків. Тепер це зробив і Гарсія, заявивши, що в українця немає нічого, крім техніки.
У дивізіоні є хлопці, яких він би міг нокаутувати. Наприклад той же Ломаченко. Не думаю, що Лома впорається з "Танком". Кажу так, як бачу. Згадайте моє слово, якщо вони все ж зійдуться в очній сутичці, то Девіс нокаутує Ломаченка. У Василя немає нічого крім техніки,
– заявив Гарсія.
Втім, Девіс навряд чи стане наступним суперником Ломаченка. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що наступним суперником Василя може стати Масаєші Накатані.
- Зауважимо, що 32-річний Ломаченко ніколи не програвав нокаутом. У пасиві українця скандальна поразка в бою з Орландо Салідо та Теофімо Лопесом.
- У порівняння з балакливим Гарсією Ломаченко вдалося стати чемпіоном світу у декількох вагових категоріях.
- Українець став другим боксером в історії, який завоював титул чемпіона світу в третьому бою на професійному рингу.
- Ломаченко також побив своєрідний рекорд, ставши першим боксером в історії, який зумів стати чемпіоном світу, маючи до завоювання цього титулу всього один виграний поєдинок.
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