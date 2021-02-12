Перспективний боксер Раян Гарсія після перемоги над Люком Кемпбеллом вирішив давати прогнози на можливі поєдинки. 22-річний американець назвав боксера, який нокаутує Ломаченка

Потенційним суперником Ломаченка називають Джервонту Девіса на прізвисько "Танк". Саме Девіс, на думку Гарсії, може нокаутувати Ломаченка.

До речі Ломаченко знищить будь-кого, – батько Лопеса про наступний бій українця

Після того, як Ломаченко несподівано програв Теофімо Лопесу, хіба лінивий не списував українця з рахунків. Тепер це зробив і Гарсія, заявивши, що в українця немає нічого, крім техніки.

У дивізіоні є хлопці, яких він би міг нокаутувати. Наприклад той же Ломаченко. Не думаю, що Лома впорається з "Танком". Кажу так, як бачу. Згадайте моє слово, якщо вони все ж зійдуться в очній сутичці, то Девіс нокаутує Ломаченка. У Василя немає нічого крім техніки,

– заявив Гарсія.

Втім, Девіс навряд чи стане наступним суперником Ломаченка. Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що наступним суперником Василя може стати Масаєші Накатані.

До уваги. У 2019 році Накатані програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.