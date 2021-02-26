Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес проведе бій з Джорджом Камбососом. Кривдник Василя Ломаченка заробить майже 4 мільйони доларів.

Австралієць Джордж Камбосос – обов'язковий претендент по лінії IBF. Тому Теофімо Лопес повинен вийти в один ринг саме з цим суперником.

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Гонорар Лопеса

Напередодні компанія Triller Fight Club під керівництвом Райана Кавано дещо несподівано виграла промоутерські торги на цей спекотний бій. Цікаво, що їх ставка на торгах перебила всіх суперників та склала понад 6 мільйонів доларів. 20% від цієї суми припадає на Top Rank, а це 783 тисячі доларів.

Абсолютний чемпіон світу отримає шалений гонорар у вигляді майже 4 мільйонів доларів, це 65% від ставки компанії. А от його суперник отримає вдвічі менше – 2,1 мільйона.

Цікаво, що Ломаченко теж отримував такий гонорар за бій проти Люка Кемпбелла, у якому перемогу за рішенням суддів здобув українець.

До слова. Лопес заявляв, що хоче отримати гонорар за бій з Камбососом близько 5 мільйонів доларів.

У своєму попередньому поєдинку проти Ломаченка боксер із США заробив 1,5 мільйона доларів. Саме через гонорар Лопес довго вагався, чи підписувати контракт про бій з українцем, але все-таки погодився і недарма. 17 жовтня Теофімо завдав поразки бляклому українцю за одноосібним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку.