Ломаченко знищить будь-кого, – батько Лопеса про наступний бій українця
Теофімо Лопес-старший, батько та тренер боксера Теофімо Лопеса, який переміг Василя Ломаченка, вірить у вдале повернення українця. Лопес впевнений, що Ломаченко переможе будь-якого суперника, крім його сина.
Джерело:Johnny’s Fight Palace
На думку Лопеса-старшого, боксери легкої ваги не хочуть битися з Ломаченком, адже українець розлючений через поразку в попередньому бою.
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Інші легковики ігнорують Ломаченка, вони не хочуть його викликати. Вони ігнорують його тому, що він знищить будь-кого, з ким поб'ється в наступному бою. Я вам це гарантую. Ставте свої гроші на Лому. Зараз він переможе будь-якого легковаговика, крім Теофімо,
– впевнений Лопес.
Тренер переконаний, що поразка Ломаченка у поєдинку з Лопесом зробила українця тільки кращим.
"Він повернеться лютим і злим. Зараз його може побити тільки мій син. Чому ніхто його викликає?", – запитує Лопес.
На думку тренера, у легкій вазі є три небезпечних боксери, яких всі бояться. Окрім Ломаченка, це Річард Коммі та Масаесі Накатані.
"Ніхто їх не викликає. Ніхто навіть не згадує їх імена", – резюмував Лопес.
Що відомо про наступний бій Ломаченка
- Після поразки Лопесу у жовтні 2020 Ломаченку зробили операцію через травму плеча. Тільки взимку українець зміг відновити тренування.
- Василь планує повернутися у ринг вже навесні 2021 року. Ломаченко прагне отримати реванш з Теофімо Лопесом, однак американець відмовляється від бою.
- Потенційними суперниками Ломаченка можуть стати Джервонта Девіс, Девін Хейні, Раян Гарсія або Шакур Стівенсон. Втім, жоден з цих боксерів, крім Стівенсона, не кидав виклик українцю.
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