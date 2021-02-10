Теофімо Лопес-старший, батько та тренер боксера Теофімо Лопеса, який переміг Василя Ломаченка, вірить у вдале повернення українця. Лопес впевнений, що Ломаченко переможе будь-якого суперника, крім його сина.

На думку Лопеса-старшого, боксери легкої ваги не хочуть битися з Ломаченком, адже українець розлючений через поразку в попередньому бою.

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Інші легковики ігнорують Ломаченка, вони не хочуть його викликати. Вони ігнорують його тому, що він знищить будь-кого, з ким поб'ється в наступному бою. Я вам це гарантую. Ставте свої гроші на Лому. Зараз він переможе будь-якого легковаговика, крім Теофімо,

– впевнений Лопес.

Тренер переконаний, що поразка Ломаченка у поєдинку з Лопесом зробила українця тільки кращим.

"Він повернеться лютим і злим. Зараз його може побити тільки мій син. Чому ніхто його викликає?", – запитує Лопес.

На думку тренера, у легкій вазі є три небезпечних боксери, яких всі бояться. Окрім Ломаченка, це Річард Коммі та Масаесі Накатані.

"Ніхто їх не викликає. Ніхто навіть не згадує їх імена", – резюмував Лопес.

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