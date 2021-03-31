УЄФА зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах

УЄФА офіційно зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах футбольних стадіонів під час матчів. Відтепер кожна країна самостійно прийматиме рішення щодо кількості фанатів, які зможуть потрапити на стадіон.

Обмеження більше не потрібне

Виконавчий комітет УЄФА переглянув своє рішення, коли в жовтні 2020 року дозволив повернути глядачів на матчі турнірів у розмірі 30% від місткості стадіону.

До слова УЄФА не розглядає проведення Євро-2020 без глядачів

Виконком визнав, що обмеження більше не потрібне через те, що епідеміологічна ситуація у країнах Європи значно різниться.

Відтепер рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої чи державної влади.

Таким чином, обмеження УЄФА, що дозволяє заповнювати стадіон максимум на 30%, скасовується. Як і заборона на відвідування футзальних матчів.

Разом з тим, виконком запропонував залишити в силі рішення, що забороняє вболівальникам приїжджати на гостьові матчі. Заборону планують скасувати на фінали клубних змагань до травня 2021 року.

Навесні 2020 року УЄФА заборонив проводити футбольні матчі з вболівальниками через пандемію коронавірусу.

Що відомо про повернення глядачів