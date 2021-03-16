Чемпіонат Європи з футболу-2020 має відбутися у червні – липні 2021 року. В УЄФА оптимістично налаштовані щодо заповненості трибун під час поєдинків Євро-2020.

Ми не розглядаємо проведення матчів Євро без уболівальників

Президент УЄФА Александер Чеферін підтвердив інформацію, що присутність вболівальників на стадіоні є обов'язковою умовою для міст, які збираються приймати Євро-2020.

Варте уваги Євро-2020 можуть провести без іноземних вболівальників на трибунах

Є кілька сценаріїв, але ми точно не розглядаємо можливість проведення матчів Євро без уболівальників. Кожне місто має гарантувати, що фанів допустять на трибуни,

– заявив Чеферін.

Він також прокоментував інформацію про скорочення кількості міст, які приймуть Євро-2020. Турнір має відбутися у 12 містах Європи.

"В ідеалі ми хочемо провести турнір так, як планували – у 12 містах. Якщо не вийде, то будемо скорочувати число міст. Фінальне рішення приймемо 20 квітня", – резюмував Чеферін.

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