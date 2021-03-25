Данія офіційно прийме матчі Євро-2020 з глядачами на стадіоні
Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах. Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина вболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.
Джерело:DR
Матчі зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників
Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників.
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У Копенгагені матчі прийме місцевий стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.
Матчі на стадіоні "Паркен"
- 12 червня – Група B: Данія – Фінляндія
- 17 червня – Група B: Данія – Бельгія
- 21 червня – Група B: Росія – Данія
- 28 червня – 1/8 фіналу: 2D – 2E
Данія готова пускати більше фанів
У Данії готові пускати на трибуни ще більше глядачів, однак ймовірне зростання частки вболівальників буде можливим лише за умови покращення епідеміологічної ситуації.
Рішення уряду підтримала футбольна асоціація Данії.
- Таким чином, Данія стала першою країною, яка офіційно гарантує проведення у себе матчів Євро-2020 з глядачами. Саме цю вимогу УЄФА поставив усім містам.
- Наразі не можуть гарантувати матчі з глядачами Глазго, Дублін та Більбао. Вони ризикують втратити право приймати поєдинки Євро-2020.
Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу
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