Данія офіційно прийме матчі чемпіонату Європи з футболу-2020 з глядачами на стадіонах. Уряд Данії надав дозвіл на те, щоб частина вболівальників відвідала матчі Євро-2020, які відбудуться у Копенгагені.

Матчі зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників

Міністерка культури Данії Джой Могенсен повідомила, що поєдинки Євро-2020 у Копенгагені зможуть відвідати 12 тисяч вболівальників.

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У Копенгагені матчі прийме місцевий стадіоні "Паркен", який вміщує 38 тисяч вболівальників. Уряд Данії дозволив відвідування матчів в обсязі 30% від загальної місткості арени.

Матчі на стадіоні "Паркен"

12 червня – Група B: Данія – Фінляндія

17 червня – Група B: Данія – Бельгія

21 червня – Група B: Росія – Данія

28 червня – 1/8 фіналу: 2D – 2E

Данія готова пускати більше фанів

У Данії готові пускати на трибуни ще більше глядачів, однак ймовірне зростання частки вболівальників буде можливим лише за умови покращення епідеміологічної ситуації.

Рішення уряду підтримала футбольна асоціація Данії.

Таким чином, Данія стала першою країною, яка офіційно гарантує проведення у себе матчів Євро-2020 з глядачами. Саме цю вимогу УЄФА поставив усім містам.

Наразі не можуть гарантувати матчі з глядачами Глазго, Дублін та Більбао. Вони ризикують втратити право приймати поєдинки Євро-2020.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу