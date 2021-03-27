Фінал Ліги чемпіонів запланований на 29 травня на стадіоні "Ататюрк" в Стамбулі. В УЄФА планують, що цей матч зможуть відвідати вболівальники.

В УЄФА розраховують, що як мінімум 9 тисяч вболівальників зможу потрапити на фінал Ліги чемпіонів в Стамбулі. За даними Daily Mail, про своє рішення організація вже повідомила усіх вісьмох учасників чвертьфіналу.

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Квитки на фінальний матч будуть розповсюджуватися лише серед вболівальників учасників фіналу. Окрім того, вони будуть лише цифрові на смартфонах. Таким чином в УЄФА намагатимуться вирішити одразу декілька проблем:

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Однак остаточне рішення чи пускати вболівальників на трибуни прийматиме Туреччина, адже це на її території відбудеться матч. Хоча в УЄФА з перспективою дивляться на цю пропозицію, і не відкидають можливості, що кількість вболівальників на матчі може бути ще більшою – від 30% до 50% (місткість Олімпійського стадіону "Ататюрк" в Стамбулі – 75415 місць).

Варто відзначити, що саме на цьому стадіоні мав відбутися фінал Ліги чемпіонів у 2020 році. Але через пандемію коронавірусу майже усі матчі плей-офф турніру перенесли до Лісабона, а переможцем стала німецька Баварія.

Зараз боротьбу за перемогу в турнірі ведуть вісім клубів. У чвертьфіналі зіграють: Манчестер Сіті – Боруссія, Порту – Челсі, Баварія – ПСЖ та Реал – Ліверпуль.