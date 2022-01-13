УЄФА згадав, як Шевченко запалював за Динамо: відео найкращих голів у Лізі чемпіонів
Джерело:твітер УЄФА
Андрій Шевченко знакова постать в історії українського футболу. До переїзду в італійський Мілан Шевченко по-справжньому запалював у київському Динамо.
Знакові голи Шевченка
В УЄФА вирішили пригадати найкращі голи Андрія Шевченка у складі киян в Лізі чемпіонів.
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Нестримний український нападник ніколи не боявся грізних суперників і забивав Арсеналу, Ньюкаслу, Баварії та Реалу.
Шевченко продовжив "кошмарити" своїх суперників і після того, як повернувся у Київ у 2009 році. УЄФА згадав і знаковий гол Шеви у ворота міланського Інтера в Лізі чемпіонів.
За всю кар'єру футболіста Шевченко забив Інтеру 15 голів, який залишається принциповим суперником колишньої команди Шевченка Мілана.
УЄФА згадав, як Шевченко забивав за Динамо – відео