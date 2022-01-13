Знаковые голы Шевченко

В УЕФА решили вспомнить лучшие голы Андрея Шевченко в составе киевлян в Лиге чемпионов.

Достояйно внимания Возвращение на "Сан-Сиро": Шевченко сможет руководить Дженоа в матче против Милана

Безудержный украинский нападающий никогда не боялся грозных соперников и забивал Арсеналу, Ньюкаслу, Баварии и Реалу.

Шевченко продолжил "кошмарить" своих соперников и после того, как вернулся в Киев в 2009 году. УЕФА вспомнил знаковый гол Шевы в ворота миланского Интера в Лиге чемпионов.

За всю карьеру футболиста Шевченко забил Интеру 15 голов, который остается принципиальным соперником бывшей команды Шевченко Милана.

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