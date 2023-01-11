Дивні санкції: УЄФА заплатила Росії 8 мільйонів доларів

УЄФА відсторонила Росію від міжнародного футболу після того, як ця країна розпочала війну проти України. Але УЄФА і далі виплачує кошти Росії.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року, УЄФА дискваліфікувала російські клуби з єврокубків, а всі збірні – з міжнародних турнірів. Тож російська збірна не змогла зіграти у плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, а також її не допустили до кваліфікації Євро-2024.

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Росіян дуже злила ця ситуація. Тому там навіть подумували про те, щоб покинути УЄФА та перейти до іншої футбольної конфедерації – азійської. Все заради того, щоб отримати право зіграти у кваліфікації на ЧС-2026. Тоді б вони проходили відбір в Азії. Але зрозуміли, що і там їм не раді й не гарантують прийом у випадку виходу з УЄФА. Адже азійським збірним не потрібен ще один конкурент в боротьбі за місце на Мундіалі.

Рішення про вихід мали прийняти в останні дні 2022 року, але на своєму засіданні в російському футбольному союзі відмовилися від такого кроку, зваживши всі ризики. Тож і далі залишаються членом УЄФА, хоча і без можливості участі в міжнародних змаганнях на всіх рівнях.

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Не виключено, що таке рішення пов'язане з фінансовим питанням. Генеральний секретар російського футбольного союзу Максим Митрофанов в коментарі одному з російських видань похвалився тим, що нещодавно УЄФА заплатила їм 8 мільйонів доларів за однією з фінансових програм.