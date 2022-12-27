Ще в лютому 2022 року усі російські команди та збірні відсторонили від міжнародних матчів. Клуби дискваліфікували з єврокубків, а збірну не допустили до матчів плей-офф кваліфікації на ЧС-2022. А згодом цю дискваліфікацію продовжили, тож російська збірна не зіграє у відборі на Євро-2024, а клуби не виступлять в Лізі чемпіонів.

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Вийти, але не зайти: шлях Росії

Тож в Російському футбольному союзі вирішили покинути УЄФА та перейти в Азійську конференцію футболу (АФК). Все заради того, щоб їх клуби могли виступати на міжнародних турнірах, а збірна – взяти участь у відборі на ЧС-2026.

Та спочатку РФС треба вийти з УЄФА. І тут для росіян розпочинаються перші проблеми. Адже без згоди від УЄФА, РФС не зможе перейти в АФК. Тож має бути лист-згода. В УЄФА не надто "тримаються за Росію", але і там можуть виникнути "неочікувані неприємності" для росіян, що значно ускладнить весь цей процес.

Друга проблема для росіян – чи готові їх прийняти в АФК. Адже Росія переходить туди явно з прицілом на те, щоб потрапити на чемпіонат світу. Зважаючи, що від кожного континенту є обмежена кількість учасників на Мундіалі, тож росіяни можуть у підсумку посісти місце іншої азійської країни. Тож чи погодяться ці країни отримати ще одного конкурента в боротьбі за путівку на ЧС-2026.

Також як бути з клубними турнірами? Адже там є квоти щодо участі в міжнародних змаганнях з залежності від рейтингу чемпіонату. Тож російському чемпіонату треба буде починати "з дна", адже навряд чи хтось погодиться дати їм певну квоту для участі в міжнародних клубних турнірах.

А щоб бути прийнятим в АФК, має відбутися конгрес, де за відповідне рішення мають проголосувати більшість присутніх.

Третя проблема – це ставлення до цього ФІФА. Адже європейські збірні відмовилися грати проти Росії через питання безпеки, і ФІФА стало на їх бік. Така ситуація може продовжитися і в Азії.

Поки ж росіяни розбираються з першим питанням. 27 грудня мало відбутися голосування щодо виходу з УЄФА та переходу в АФК. Але його перенесли на 31 грудня "через необхідність проведення додаткових консультацій, що з потенційним переходом Росії в АФК", заявили в РФС.