Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсменів "із-за парєбріка" поступово витісняють з різних видів спорту. Особливо активно взялись за футбол ще у лютому-березні.

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Спочатку УЄФА дискваліфікував російські клуби з єврокубків, а потім вже ФІФА не допустила збірну Росії до матчів плей-офф відбору на ЧС-2022. На цьому проблеми росіян не закінчились.

Це дуже не сподобалось любителям влаштовувати геноцид в чужій країні. РФС подав протест на рішення УЄФА та ФІФА у Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS).

Проте представники закону очікувано встали на сторону цивілізованого світу. CAS відхилив всі апеляції росіян. У висновку суду зазначено, що рішення УЄФА та ФІФА було розумним, пропорційним і необхідним для забезпечення спокійної участі інших країн у змаганнях.

Справа не стільки у військовому конфлікті. Мова про надзвичайні та безпрецедентні наслідки, тотальному засудженні військового конфлікту, реакції спортивної спільноти, запровадження санкцій та заборон на в'їзд до Росії. Присутність російських осіб може викликати протести і перерости в насильство,

– йдеться у заяві CAS.

Росію продовжують ігнорувати в Європі

Відзначимо, що влітку команди з РФ не допустили до нового євросезону. Пізніше збірній Росії не дозволили зіграти у кваліфікації Євро-2024, через що вона гарантовано пропустить цей турнір.

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За минулий рік збірна Росії провела три товариські матчі, у яких показала неймовірні результати, не програвши жодного матчу. Підопічні Карпіна надвпевнено переграли потужну команду Киргизстану (2:1), після чого героїчно відстояли нульові нічиї у поєдинках із Таджикістаном та Узбекистаном.

До слова, наприкінці минулого року росіяни планували вийти з УЄФА та перейти в азійську конфедерацію. Втім представники АФК не гарантували Росії місця у своїй спільноті, тому РФС вирішив номінально залишатися серед європейської цивілізації.