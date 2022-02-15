УЄФА відкрив справу проти Української асоціації футболу: у всьому винна пісня "Путін ху*ло"

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Української асоціації футболу. У союзі заявили, що провели розслідування через поведінку українських фанатів на матчі чемпіонату Європи з футзалу між Україною та Росією.

Деталі розслідування з'являться згодом

Ще на початку лютого в УЄФА повідомили, що призначили інспектора з етики та дисципліни. Причиною рішення УЄФА стали пісні "Путін ху*ло" та "Хто не скаче той москаль", які українські фанати затягували під час гри на Євро-2022.

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"Після розслідування, проведеного інспектором УЄФА з етики та дисципліни у зв'язку з повідомленнями про інциденти, які, ймовірно, мали місце під час півфінального матчу чемпіонату Європи з футзалу 2022 року між Україною та Росією, який відбувся 4 лютого 2022 року в Нідерландах, проти Української асоціації було відкрито дисциплінарне провадження через можливе порушення Дисциплінарного регламенту УЄФА вболівальниками", – йдеться у повідомленні на сайті УЄФА.

В УЄФА повідомили, що деталі розслідування з'являться згодом. Наразі невідомо, яке покарання чекає УАФ.

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