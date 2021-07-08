"Вемблі" вибухнув"

Основний час півфінального матчу Англія – Данія завершився із рахунком 1:1. Все вирішувалось у додаткових таймах. На 104 хвилині гри стався найбільш скандальний епізод поєдинку. Така непрофесійність бригади арбітрів зустрічі розлютила не лише фанатів, а й європейську пресу. Звичайно, англійські ЗМІ не приділяли у своїх матеріалах особливої уваги спірному пенальті.

Більше про гру Скандальне рішення арбітра допомогло Англії перемогти Данію і вийти у фінал Євро-2020: відео

Наприклад, англійське видання The Independent обійшов стороною момент із 11-метровим ударом та падінням Рахіма Стерлінга: "Ноги Стерлінга підкосилися, а Кейн, врешті-решт, забив. "Вемблі" вибухнув".

Хороші часи ще ніколи не були настільки хорошими для радісних фанатів, адже Кейн творить історію Англії,

– вважають у британському виданні.

Інше англійське видання The Sun у захопленні від трилера в овертаймі, який вивів Англію у фінал Євро-2020. Там вважають, що Мехле зупинив черговий ривок Стерлінга у штрафному Данії.

Стерлінг зробив ще один ривок і був збитий Мехле, Шмейхель зміг відбити удар Кейна, але підбір залишився за англійцем,

– радіють у The Sun.

"Його взагалі торкалися?"

А от у інших європейських ЗМІ розкритикували не лише падіння лідера Англії, а й рішення усієї бригади арбітрів, які навіть з допомогою VAR не побачили цього картинного падіння.

Іспанська Marca називає звитягу англійців спірною. Іспанці ставлять собі питання: "Його взагалі торкалися?".

В овертаймі Стерлінг впав у боротьбі із захисниками, а арбітр Маккеллі вказав на одинадцятиметрову позначку. Данський голкіпер впорався з ударом Кейна, але проти добивання був безсилий. Спірний пенальті: Стерлінг впав на газон, але... його взагалі торкалися?,

– пише Marca.



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Іспанська преса вибухнула після такого скандального поєдинку. Ще одне видання AS назвало дві умови, які дозволили вийти команді Гарета Саутгейта у фінал – Кейн та VAR.

"Данія у прірву зіштовхнув арбітр з Нідерландів"

У ЗМІ зазначили, що у прірву Данію зіштовхнув суддя з Нідерландів Маккелі: "Данія була на краю прірви, куди її нарешті зіштовхнув нідерландський рефері Маккеллі, який, надихнувшись атмосферою, призначив пенальті, який більше нагадував нирок Стерлінга, ніж фол захисника. Шмейхель парирував удар Кейна, але не зміг впоратися із добиванням. Суддям слід бути більш уважними".

Приєднались до такої думки і журналісти французького L'Équipe. У Франції вражені майстерністю голкіпера Данії Шмейхеля, який парирував 11-метровий удар від Кейна, але не зумів зіграти після добивання нападника. Преса вважає, що англійці протягом усього матчу не могли пройти міцну оборону супернику, тому на допомогу прийшов "друг" з Нідерландів, яким виявився арбітр.

Нездатність знайти лазівку у вражаючій обороні збірної Данії призвела до того, що Англія отримала право на сумнівний, щоб не сказати щедрий!Пенальті після чергового прориву Стерлінга. VAR підтвердив вердикт, і Кейн забив свій четвертий гол на Євро, причому чудовий Каспер Шмейхель відбив перший удар, але не впорався із добиванням. "Вемблі" зміг видихнути,

– вважають у L'Équipe.



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"Цей виліт вийшов для Данії подвійно гірким"

А от у німецькому Bild та італійському La Gazzetta dello Sport не були такі категоричні, але теж не розуміють рішення рефері призначити пенальті. У Німеччині вихід Англії у фінал називають удачею.

Другий м'яч на полі перед призначенням пенальті? А що кажуть про це правила? Якщо другий м'яч заважає грі, вона повинна бути зупинена. Але суддя, мабуть, так не вважав. Спочатку другий м'яч, потім сумнівний пенальті... Цей виліт вийшов для Данії подвійно гірким,

– вважають журналісти Bild.



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У La Gazzetta dello Sport пишуть, що футбольний Бог простягнув руку допомоги Кейну після того, як Шмейхель відбив пенальті у його виконанні.

Кейн забив вирішальний гол після того, як Шмейхель відбив щедрий пенальті, підтверджений VAR. Так, покарання було дуже суворим. Стерлінг впав після легкого контакту з Мехле, суддя дав свисток. VAR підтвердив, але сумніви залишилися,

– розмірковує La Gazzetta dello Sport.



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