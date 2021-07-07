На 30-й хвилині Данія вийшла вперед, але вже через 10 хвилин рахунок став рівним.

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Данці втратили свою перевагу незадовго до перерви. Кейн розкрив оборону дивовижним пасом на хід Сака. Не забарився простріл у воротарський. Стерлінг був готовий замкнути або промазати, але його участь не була потрібна. К'єр забив у свої ворота в підкаті.

Цікаво, що це вже 11-й автогол на нинішньому розіграші європейської першості. Це вже на 2 голи більше, ніж на всіх попередніх чемпіонатах Європи разом узятих.

Відео автоголу К'єра