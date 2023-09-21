Попри заяву Александера Чеферіна, що російський футбол не повернеться на міжнародну арену до закінчення війни в Україні, до УЄФА та ФІФА виникають запитання. Спочатку міжнародна футбольна асоціація призначила російських арбітринь на вересневі матчі жіночої Ліги націй, тепер же стало відомо про ще одну незрозумілу позицію.

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УЄФА продовжує допомагати Росії фінансово на рівні зі всіма іншими

Виявляється, що Європейський футбольний союз, попри повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, продовжує надавати агресору фінансову допомогу для реалізації різних проєктів. Про це повідомив президент російського футбольного союзу Алєксандр Дюков, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Ми продовжуємо співпрацювати з УЄФА, вони допомагають нам із реалізацією багатьох проєктів – і освітніх, і інфраструктурних. Ми отримуємо гроші від програми HatTrick, які використовуємо для реалізації різних проектів. Якісь кошти ми використовуватимемо для реалізації проєкту шкільної футбольної ліги.



Точну суму не назву – ми отримуємо стільки ж, скільки інші асоціації. Там немає жодної дискримінації. Щороку УЄФА збільшує розмір відрахувань на розвиток масового футболу,

– розповів Дюков.

Важливо. Раніше УЄФА продемонстовувала також дивну позиції при обранні представників до комітетів Спілки. Там знайшлося місце одразу 15 росіянам на наступний цикл, який триватиме з 2023 по 2027 рік, серед них присутній і вищезгаданий Алєксандр Дюков.