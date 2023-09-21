Представники збірної Росії з волейболу, які здобули золоту медаль на Олімпіаді-2012 у Лондоні, не підтримують цей наратив. Вони допомогли зібрати чималу суму коштів на закупівлю амуніції для "ванюшек", які воюють проти України, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Російські волейболісти стали спонсорами війни проти України

Росіяни запустили проєкт "Всьо для побєди", який був створений для допомоги російським військовим злочинцям. Куратором збору став олімпійський чемпіон з волейболу Тарас Хтей. Повідомляється, що збір підтримали його партнери по команді Сєргєй Тетюхін, Дмітрій Ілліних, Ніколай Апаліков, а також ексукраїнський волейболіст, а нині тренер Олександр Косарев, який змінив громадянство на російське.

Їм вдалося зібрали чотири з половиною мільйони рублів, за які, за повідомленням в організації, було закуплено комплекти форми, бронежилети, аптечки, генератори та автомобіль "Нива".

На це вже відреагувала Міжнародна федерація волейболу (FIVB). Вона висловила глибоке занепокоєння, повідомляє Inside the Games:

FIVB не знає про ці звіти та не в змозі коментувати дії, які відбуваються за межами юрисдикції організації. FIVB знову заявляє про свою повну опозицію до війни та свою тверду віру в те, що спортсмени та спорт повинні сприяти миру та єдності, а не використовуватися як інструмент для конфлікту та розколу.

Зазначимо, що Томас Бах усіма правдами та неправдами намагається протягути російських спортсменів на Олімпіаду-2024, заявляючи також, що спорт має об'єднувати, а російські спортсмени є чи не більшими жертвами за українців. Він прикривається можливим нейтральним статусом атлетів, проте очевидно, що всі розумітимуть, звідки ті спортсмени, а російська пропаганда обов'язково використає це у своїх інтересах.

Нагадаємо. Паралельно відбувається ще одна ганьба у світі спорту. На чемпіонат світу з боротьби у Белграді були допущені спортсмени з Росії, які підтримують війну та брали участь в мітингу на стадіоні "Лужники", де відзначали річницю анексії Криму та виправдовували агресію Росії проти України. У результаті Міжнародна федерація боротьби заявила, що ті є жертвами режиму та ні в чому не винні.