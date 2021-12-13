УЄФА презентувала м'яч плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів: яскраві фото

Компанія adidas спільно з УЄФА представила м'яч, яким гратимуть усі матчі плей-офф цієї Ліги чемпіонів. Фінал турніру пройде 28 травня 2022 року у Санкт-Петербурзі.

Дизайн м'яча, яким гратимуть матчі плей-офф, був натхненний білими ночами – з ними асоціюється місто в літні місяці.

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Офіційний футбольний м'яч, який має термоскріплену конструкцію, використовуватиметься на всіх матчах, починаючи з 1/8 фіналу, що стартує у лютому, і до вирішального поєдинку, наміченого на 28 травня 2022 року на "Газпром Арені".



М'яч плей-офф Ліги чемпіонів 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague



М'яч фіналу Ліги чемпіонів 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Зальцбург – Баварія

Спортинг – Манчестер Сіті

Бенфіка – Аякс

Челсі – Лілль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вільярреал – Ювентус

Інтер – Ліверпуль

ПСЖ – Реал

Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня. Календар поєдинків буле сформовано згодом. Початок всіх поєдинків о 22:00.