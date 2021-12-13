Дизайн мяча, которым будут играть матчи плей-офф, был вдохновлен белыми ночами – с ними ассоциируется город в летние месяцы.

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Официальный футбольный мяч, который имеет термоскрепленную конструкцию, будет использоваться на всех матчах, начиная с 1/8 финала, которая стартует в феврале, и до решающего поединка, намеченного на 28 мая 2022 года на "Газпром Арене".



Мяч плей-офф Лиги чемпионов 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague



Мяч финала Лиги чемпионов 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Зальцбург – Бавария

Спортинг – Манчестер Сити

Бенфика – Аякс

Челси – Лилль

Атлетико – Манчестер Юнайтед

Вильярреал – Ювентус

Интер – Ливерпуль

ПСЖ – Реал

Первые поединки 1/8 финала запланированы на 15/16 и 22/23 февраля. Ответные матчи состоятся 8/9 и 15/16 марта. Календарь поединков был сформирован впоследствии. Начало всех поединков в 22:00.