Жеребкування ЛЧ проведуть повторно

Через помилку результати першого жеребкування 1/8 фіналу скасовано. Нове жеребкування відбудеться 13-го грудня і розпочнеться о 16:00.

До слова Аталанта Маліновського і Барселона дізналися суперників у Лізі Європи: результати жеребкування

За попереднім результатом жеребкування були сформовані такі пари:

Бенфіка – Реал

Вільярреал – Манчестер Сіті

Атлетико – Баварія

Зальцбург – Ліверпуль

Інтер – Аякс

Спортинг – Ювентус

Челсі – Лілль

Манчестер Юнайтед – ПСЖ

Через технічну проблему з програмним забезпеченням зовнішнього постачальника, який повідомляє офіційним особам УЄФА, які команди мають право грати один з одним, була допущена серйозна помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів,

– йдеться у заяві УЄФА.

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