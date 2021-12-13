Жеребкування ЛЧ проведуть повторно
Через помилку результати першого жеребкування 1/8 фіналу скасовано. Нове жеребкування відбудеться 13-го грудня і розпочнеться о 16:00.
До слова Аталанта Маліновського і Барселона дізналися суперників у Лізі Європи: результати жеребкування
За попереднім результатом жеребкування були сформовані такі пари:
- Бенфіка – Реал
- Вільярреал – Манчестер Сіті
- Атлетико – Баварія
- Зальцбург – Ліверпуль
- Інтер – Аякс
- Спортинг – Ювентус
- Челсі – Лілль
- Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Через технічну проблему з програмним забезпеченням зовнішнього постачальника, який повідомляє офіційним особам УЄФА, які команди мають право грати один з одним, була допущена серйозна помилка у жеребкуванні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів,
– йдеться у заяві УЄФА.
Аршавін витягнув не ту команду
- Участь у жеребкуванні брав колишній російський футболіст Андрій Аршавін. У суперники Вільярреалу він витягнув кулю з Манчестер Юнайтед.
- Проте команди не могли зустрітися в 1/8 фіналу, адже грали між собою на стадії групового етапу турніру.
- Також через технічні проблеми серед потенційних суперників Атлетико був Ліверпуль, хоча команди грали в групі.