Дизайн м'яча, яким гратимуть матчі плей-офф, був натхненний білими ночами – з ними асоціюється місто в літні місяці.

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Офіційний футбольний м'яч, який має термоскріплену конструкцію, використовуватиметься на всіх матчах, починаючи з 1/8 фіналу, що стартує у лютому, і до вирішального поєдинку, наміченого на 28 травня 2022 року на "Газпром Арені".


М'яч плей-офф Ліги чемпіонів 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague


М'яч фіналу Ліги чемпіонів 2021/22 / Фото instagram.com/championsleague

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

  • Зальцбург – Баварія
  • Спортинг – Манчестер Сіті
  • Бенфіка – Аякс
  • Челсі – Лілль
  • Атлетико – Манчестер Юнайтед
  • Вільярреал – Ювентус
  • Інтер – Ліверпуль
  • ПСЖ – Реал

Перші поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 15/16 та 22/23 лютого. Матчі-відповіді відбудуться 8/9 та 15/16 березня. Календар поєдинків буле сформовано згодом. Початок всіх поєдинків о 22:00.