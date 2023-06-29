Наступне Євро з футболу відбудеться вже наступного літа й буде тривати з 14 червня по 14 липня. УЄФА врахувала всі ризики, які можуть виникнути на цьому турнірі.

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УЄФА намагається мінімізувати конфліктні ситуації

У разі виходу збірних України та Білорусі на ЧЄ-2024 команди будуть розведені по різних групах. Також до одного квартету не потраплять, у разі виходу в фінальну частину, Боснія і Герцеговина та Косово, Сербія та Косово, Азербайджан та Вірменія, а також Іспанія та Гібралтар.

Жеребкування основної сітки Євро-2024 відбудеться 2 грудня у Дюссельдорфі. Україна наразі займає друге місце у своїй відбірковій групі, а Білорусь – четверте.

Нагадаємо, 7 червня збірну України очолив Сергій Ребров, який уже встиг провести 3 матчі на чолі збірної. У благодійному товариському матчі його підопічні зіграли внічию 3:3 проти Німеччини, а у кваліфікації до Євро у дивовижному матчі переграли Північну Македонії (3:2) та мінімальто мальтійців (1:0). Натомість Білорусь 29 червня звільнила головного тренера Георгія Кондратьєва та поки не оголосила нового наставника.

Важливо. Свої наступні матчі Україна проведе у вересні проти фаворитів групи – збірних Англії та Італії. Ознайомитися з розкладом матчів збірної України, результатами у кваліфікації та таблицею можна за посиланням.