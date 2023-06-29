Следующее Евро по футболу состоится уже следующим летом и продлится с 14 июня по 14 июля. УЕФА учла все риски, которые могут возникнуть на этом турнире.

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УЕФА пытается минимизировать конфликтные ситуации

В случае выхода сборных Украины и Беларуси на ЧЕ-2024 команды будут разведены по разным группам. Также в один квартет не попадут в случае выхода в финальную часть Босния и Герцеговина и Косово, Сербия и Косово, Азербайджан и Армения, а также Испания и Гибралтар.

Жеребьевка основной сетки Евро-2024 состоится 2 декабря в Дюссельдорфе. Украина занимает второе место в своей отборочной группе, а Беларусь – четвертое.

Напомним, 7 июня сборную Украины возглавил Сергей Ребров, который уже успел провести 3 матча во главе сборной В благотворительном товарищеском матче его подопечные сыграли вничью 3:3 против Германии, а в квалификации к Евро в невероятном матче обыграли Северную Македонию (3:2) и минимум мальтийцев (1:0). В то же время, Беларусь 29 июня уволила главного тренера Георгия Кондратьева и пока не объявили нового наставника.

Важно. Свои следующие матчи Украина проведет в сентябре против фаворитов группы – сборных Англии и Италии. Ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины, результатами квалификации и таблицей можно по ссылке.