УЄФА почав розслідування про можливі випадки дискримінації під час гри Німеччина – Угорщина на "Альянц Арені".

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Союз призначив інспектора з етики та дисципліни для вивчення ситуації. УЄФА не повідомляє про конкретні причини для початку розслідування.

Скандал довкола матчу Німеччина – Угорщина

Перед матчем члени міської ради столиці Баварії звернулися в УЄФА з пропозицією включити на "Альянц Арені" підсвічування в кольорах веселки.

Рішення було прийняте у відповідь на дискримінаційний угорський закон, спрямований проти ЛГБТ. Однак ініціатива німецьких чиновників не знайшла підтримки в УЄФА.

Союз заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ, адже "побачив" політичний підтекст.

Перед матчем на стадіоні було багато кольорів ЛГБТ. Зокрема, капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр вийшов з ЛГБТ-пов'язкою на руці.

Коли лунав гімн Угорщини, на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти в руках. Натомість угорські фанати повернулися спиною, коли лунав гімн Німеччини.

Але й на цьому історія не завершилася. Німецькі міста Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург і Кельн ввечері під час гри освітили свої стадіони та інші пам'ятки кольорами ЛГБТ.

Зауважимо, що угорські фанати вивісили гомофобний банер на матчі з Німеччиною.