УЕФА начал расследование о возможных случаях дискриминации во время игры Германия – Венгрия на "Альянц Арене".
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Союз назначил инспектора по этике и дисциплине для изучения ситуации. УЕФА не сообщает о конкретных причинах для начала расследования.
Скандал вокруг матча Германия – Венгрия
- Перед матчем члены городского совета столицы Баварии обратились в УЕФА с предложением включить на "Альянц Арене" подсветку в цветах радуги.
- Решение было принято в ответ на дискриминационный венгерский закон, направленный против ЛГБТ. Однако инициатива немецких чиновников не нашла поддержки в УЕФА.
- Союз запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ, ведь "увидел" политический подтекст.
Перед матчем на стадионе было много цветов ЛГБТ. В частности, капитан сборной Германии Мануэль Ноер вышел с ЛГБТ-повязкой на руке.
Когда звучал гимн Венгрии, на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества в руках. Зато венгерские фанаты повернулись спиной, когда звучал гимн Германии.
Но и на этом история не завершилась. Немецкие города Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург и Кельн вечером во время игры осветили свои стадионы и другие достопримечательности цветами ЛГБТ.