Попри заборону УЄФА німецькі футболісти, функціонери та вболівальники всіляко намагалися продемонструвати веселковий колір.

До теми УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина

Що зрбили в Німеччині

Німецькі міста Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург і Кельн були серед тих, хто ввечері під час гри освітили свої стадіони та інші пам'ятки кольорами ЛГБТ.

Відео, як у Німеччині підсвітили стадіони

Чому Німеччина вирішила підсвітити стадіони кольорами ЛГБТ

  • Перед матчем Німеччини з Угорщиною виник конфлікт. Члени міської ради столиці Баварії виступили з пропозицією включити на "Альянц Арені" підсвічування в кольорах веселки.
  • Рішення баварських чиновників було прийняте у відповідь на угорський закон, спрямований проти ЛГБТ. УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ. Там побачили політичний підтекст.