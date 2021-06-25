Попри заборону УЄФА німецькі футболісти, функціонери та вболівальники всіляко намагалися продемонструвати веселковий колір.

До теми УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина

Перед грою Німеччина – Угорщина на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ.

Капіта збірної Німеччини Мануель Ноєр вийшов на гру з ЛГБТ-пов'язкою, а Леон Горецка з "любов'ю" відсвяткував гол у ворота Угорщини.

Що зрбили в Німеччині

Німецькі міста Берлін, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург і Кельн були серед тих, хто ввечері під час гри освітили свої стадіони та інші пам'ятки кольорами ЛГБТ.

Відео, як у Німеччині підсвітили стадіони

Чому Німеччина вирішила підсвітити стадіони кольорами ЛГБТ