Україну оштрафували за вигуки "путін – ху*ло" під час матчу проти Росії на чемпіонаті Європи

Збірна України з футзалу на початку 2022 року зіграла на чемпіонаті Європи. Там наша команда дійшла до півфіналу, де її суперниками стала Росія. Українські вболівальники на цьому матчі не лише активно підтримували свою збірну, але й вказували росіянам на їх місце.

Чемпіонат Європи з футзалу відбувся в січні – лютому 2022 року. Матч між збірними України та Росії у півфіналі зіграли 4 лютого, ще до повномасштабного вторгнення росіян до України.

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Попри те, що тоді ще діяли карантинні обмеження, українські вболівальники таки зуміли потрапити на гру в Амстердамі. І під час матчу неодноразово виконували вже легендарний хіт "путін – ху*ло". Хоча співали вони це не лише на трибунах, але й у місті перед грою.

Дивіться відео, як українці співали "путін – ху*ло" під час матчу проти Росії

Ясна річ, що в Росії такими діями залишилися незадоволеними. Ще під час гри вони виключили звук трибун в трансляції. А після цього поскаржилися в УЄФА. І там навіть відкрили дисциплінарне провадження. Зробили це ще 8 лютого 2022 року. І хоч там і пообіцяли надати додаткову інформацію згодом, понад рік жодного офіційного повідомлення про це не було опубліковано.

Офіційного повідомлення про результати і досі немає. Але російські ЗМІ з посиланням на інформацію від УЄФА, переконують в тому, що Етико-дисциплінарний орган УЄФА (CEDB) оштрафував Українську асоціацію футболу на 20 тисяч євро за поведінку вболівальників.

Це не вперше, коли УЄФА штрафує Україну після скарги росіян. Так було і після інтерв'ю тодішнього тренера збірної України Олександра Петракова, який заявив, що хотів вступити до ЗСУ, щоб воювати проти росіян. В Росії вимагали дискваліфікувати Петракова. Дискваліфікації тоді вдалося уникнути, але Петракова таки оштрафували за ці висловлювання.