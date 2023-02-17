25-річний правий вінгер розповів про відмінність у житті українського народу до та після 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії у рідну країну футболіста.

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Циганков: У людей немає води, немає світла, нічого

Віктор Циганков заявив, що кожна публічна людина з України повинна розповідати світу про війну проти Росії та звертатись до цивілізованого світу зі словами підтримки. Адже Європи та США повинні зробити усе, аби допомогти Україні зупинити безжального ворога.

Усі у світі знають, що в Україні війна. Різниця між тим, що було до та під час війни — дуже велика. В Україні зараз немає нормального життя. У людей немає води, немає світла, нічого. Думаю, кожна публічна людина в Україні може допомогти усім, що в її силах. Казати світові, що відбувається, щоб світ міг побачити. Ми маємо це робити,

– сказав український легіонер Жирони.

Також гравець збірної України заявив, що лише у його 25 років здійснилась мрія – пограли в одній із топових ліг Європи.

Циганков виділив гостинність та підтримку в іспанській Жироні, де дуже тепло зустріли Віктора після відходу з київського Динамо.

Коротко про перехід Циганкова у Жирону

ЗМІ довго сватали Віктора Циганкова у якусь із європейських команд. Лише 17 січня 2023 року це втілилось у реальність. Правий вінгер перебрався з Динамо в іспанську Жирону.

Колишній динамівець підписав контракт із червоно-білими до кінця червня 2027 року.

Зазначалось, що кияни отримали за перехід свого лідера 5 мільйонів євро та 50% від наступного продажу Віктора.

За нову команду Циганков встиг провести вже два матчі. Дебют українця у Ла Лізі припав на матч проти Валенсії, у якому Жирона несподівано обіграла "кажанів" 1:0.

У тому поєдинку український футболіст зіграв лише 12 хвилин. Загалом у футболці іспанського клубу провів наразі лише 39 хвилин.

До слова. Вже 17 лютого Циганков може отримати чергові ігрові хвилини у Ла Лізі. У цей день Жирона вдома прийме Альмерію. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.