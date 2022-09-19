У росіян знову підгорає

росія звинувачує Петракова в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Заступник генерального секретаря російського футбольного союзу дєніс рогачов навів цитати українського фахівця про війну, опубліковані у двох виданнях – італійському Corriere dello Sport та російському "спорт-экспресс".

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У листі до УЄФА росіяни звинувачують Петракова у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах тренер говорив про наміри вступити до лав ЗСУ, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС наголошують на тому, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

На додаток, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", – заявив рогачов.

Також росіяни вважають, що Петраков зробив "заклик до насильства".

"Дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян російської федерації без будь-яких законних підстав", – стверджує рогачов.

Чи зможуть росіяни потрапити на Євро

  • Нагадаємо, що раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.
  • Жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. Сам турнір відбудеться в Німеччині.
  • Серед учасників відбору вписані всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). На жаль, є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.
  • Питання допуску країни-окупанта буде вирішуватись 20 вересня на засіданні Виконкому УЄФА.