У росіян знову підгорає

росія звинувачує Петракова в дискримінаційних висловлювань щодо росіян та недотриманні політичного нейтралітету. Заступник генерального секретаря російського футбольного союзу дєніс рогачов навів цитати українського фахівця про війну, опубліковані у двох виданнях – італійському Corriere dello Sport та російському "спорт-экспресс".

Читайте також Один із гравців збірної України не відправиться у Шотландію через відсутність візи

У листі до УЄФА росіяни звинувачують Петракова у порушенні кодексу поведінки. У наведених цитатах тренер говорив про наміри вступити до лав ЗСУ, а також закликав виключити всіх росіян з міжнародних спортивних змагань.

У РФС наголошують на тому, що коментарі Петракова порушують кодекси ФІФА та УЄФА, які забороняють "дискримінацію будь-якої країни" та говорять про прагнення популяризувати футбол "у дусі миру".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – росією та Україною – і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності.

На додаток, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні суспільної ненависті на національному ґрунті та використання футболу для відстоювання політичних поглядів", – заявив рогачов.

Також росіяни вважають, що Петраков зробив "заклик до насильства".

"Дискримінаційними за національною ознакою, оскільки Олександр Петраков закликає відсторонити всіх російських спортсменів і застосувати цю санкцію до всіх громадян російської федерації без будь-яких законних підстав", – стверджує рогачов.

Сподіваємося на справедливе рішення УЄФА у цій ситуації. Адже саме через російську агресію національна команда не може приймати домашні матчі за підтримки рідних трибун, а самі ж футболісти проводять збори закордоном. росія завдала серйозні збитки для українського спорту, зруйнувавши понад 100 спортивних об'єктів. Та найболючішими втратами є людські життя. Через російську агресію загинули 133 представники українського спорту.

Чи зможуть росіяни потрапити на Євро

Нагадаємо, що раніше всі російські клуби та збірні були відсторонені від міжнародних турнірів. На окремих російських футболістів, які грають за кордоном, заборона не поширюється.

Жеребкування кваліфікації футбольного Євро-2024 заплановане на 9 жовтня. Сам турнір відбудеться в Німеччині.

Серед учасників відбору вписані всі 54 асоціації УЄФА (окрім Німеччини). На жаль, є серед них і росія, яку цивілізований світ усіма можливими способами ізолює від себе через війну проти України.

Питання допуску країни-окупанта буде вирішуватись 20 вересня на засіданні Виконкому УЄФА.

До речі. ФІФА продала росії права на показ матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року. При цьому що збірної росії на чемпіонаті світу 2022 не буде через дискваліфікацію. Ця команда пробилася у стикові матчі, але після початку війни росії проти України, її дискваліфікували.