УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів: у списку ще одна зірка Реала

Андрій Лунін разом із Реалом завоював трофей Ліги чемпіонів. Однак у цю перемогу український голкіпер не зробив жодного внеску.

Не зіграли жодної секунди

У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів Андрій Лунін не провів на полі жодної хвилини. Також компанію у цій неприємній для футболістів статистиці склав іспанський півзахисник Іско.

Варто побачити Лунін із прапором України відсвяткував перемогу у ЛЧ на "Сантьяго Бернабеу": яскраве відео

Обидва гравці ніяк не залучались тренерським штабом у матчах Ліги чемпіонів. За інформацією видання, УЄФА не вважає цих двох гравців переможцями Ліги чемпіонів. Все через повну відсутність ігрової практики у єврокубковому турнірі. Лунін та Іско не провели на полі жодної секунди!

Лунін став лише третім українцем , який виграв Лігу чемпіонів. До цього таке досягнення вдавалось колишньому наставнику збірної Андрію Шевченку та зраднику України Анатолію Тимощуку.

Однак обидва футболісти отримали свої золоті нагороди та взяли участь у святкуванні тріумфу мадридського клубу. Лунін у Парижі та вже на урочистому святкуванні з фанатами на "Сантьяго Бернабеу" вийшов на футбольне поле з синьо-жовтим прапором. Андрій дотримав обіцянку.

Нагадаємо, що у фіналі Реал завдяки голу Вінісіуса Жуніора мінімально обіграв Ліверпуль (0:1).

Статистика Луніна та Іско у сезоні, що минув

Український голкіпер відіграв у футболці Реала лише чотири матчі – два у Ла Лізі та два у Кубку Іспанії. У сезоні-2021/2022 Лунін дебютував за "Королівський клуб" у внутрішньому чемпіонаті. Сталось це у грі проти Атлетіко, де у мадридському дербі Реал мінімально поступився супернику (1:0). За зіграний час пропустив чотири голи.

Іско у сезоні провів 17 поєдинків, у яких забив два м'ячі.

Можуть покинути Реал

Цікаво, що для Іско цей трофей Ліги чемпіонів став останнім у складі Реала. Атакувальний півзахисник покидає команду після закінчення сезону. Контракт футболіста спливає вже 30 червня 2022 року.

Не виключено, що наступний сезон Лунін теж розпочне у новій команді. "Вершкові" готові віддати Андрія в оренду або навіть оформити трансфер, але за умови збереження у себе 50% прав. 23-річним голкіпером вже зацікавились декілька клубів – Вільярреал, Еспаньйол та Вест Хем.

Тепер Лунін приєднається до збірної, яка вже прибула у Глазго. Саме там Україна зіграє півфінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. У разі перемоги "синьо-жовті" 5 червня будуть боротись з Уельсом за путівку у Катар.