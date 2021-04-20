УЄФА не виключить клуби Суперліги з Ліги чемпіонів у цьому сезоні, – ESPN

Керівництво УЄФА поки не робитиме суворих заходів до учасників єврокубків, які виступили в ролі засновників Суперліги, в цьому сезоні. Організація не розглядає питання про виключення клубів зі своїх турнірів, і матчі пройдуть в звичайному режимі.

УЄФА планує провести наступного тижня півфінали Ліги чемпіонів за участю Реалу, Челсі і Манчестер Сіті за початковим графіком, хоча раніше повідомлялося, що команди будуть виключені з турніру.

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Глава УЄФА Александер Чеферін запропонував клубам з Суперліги "одуматися".

"УЄФА не розглядає питання про виключення клубів зі своїх турнірів на цьому тижні, матчі на наступному тижні відбудуться", – повідомило джерело видання.

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