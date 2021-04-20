УЄФА не виключить клуби Суперліги з Ліги чемпіонів у цьому сезоні, – ESPN

Керівництво УЄФА поки не робитиме суворих заходів до учасників єврокубків, які виступили в ролі засновників Суперліги, в цьому сезоні. Організація не розглядає питання про виключення клубів зі своїх турнірів, і матчі пройдуть в звичайному режимі.
УЄФА планує провести наступного тижня півфінали Ліги чемпіонів за участю Реалу, Челсі і Манчестер Сіті за початковим графіком, хоча раніше повідомлялося, що команди будуть виключені з турніру.
До теми У ФІФА вперше відреагували на створення Суперліги: клуби мають понести відповідальність
Глава УЄФА Александер Чеферін запропонував клубам з Суперліги "одуматися".
"УЄФА не розглядає питання про виключення клубів зі своїх турнірів на цьому тижні, матчі на наступному тижні відбудуться", – повідомило джерело видання.
Футбольна Суперліга: що це таке
- 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.
- Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.