Президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що клубам Суперліги варто скоріше визначитися зі своїм остаточним вибором.
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ФІФА абсолютно не згодна з Суперлігою. Вчора ми чули слова про війну, злочини, брехню і все інше, що тепер пов'язують з футболом. Ми не можемо схвалювати Суперлігу. Це просто закритий магазин. Втеча з поточних футбольних організацій,
– сказав він.
Інфантіно натякнув на можливу дискваліфікацію в турнірах ФІФА і УЄФА.
"І хочу сказати, що клуби Суперліги повинні бути готові жити з наслідками. Захотіли йти своїм шляхом – ви несете відповідальність за свій вибір. Ви або тут (з УЄФА і ФІФА – ред.), або там. Не можна бути наполовину тут, наполовину там. Подумайте про це", – підсумував Інфантіно.
Футбольна Суперліга: що це таке
- Ввечері 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.
- Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- УЄФА пригрозила дискваліфікацією клубам за участь в Суперлізі. Проти створення такого турніру виступили і національні федерації, хоча ці команди планували і далі виступати у своїх чемпіонатах. Але не в Лізі чемпіонів. Адже матчі мають проводитися в ті дні, які відведені для ігор Ліги чемпіонів.
- Дискваліфікувати можуть і футболістів, які виступають в Суперлізі. Їм можуть заборонити виступати за свої національні збірні.
- Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.