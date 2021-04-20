Президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що клубам Суперліги варто скоріше визначитися зі своїм остаточним вибором.

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ФІФА абсолютно не згодна з Суперлігою. Вчора ми чули слова про війну, злочини, брехню і все інше, що тепер пов'язують з футболом. Ми не можемо схвалювати Суперлігу. Це просто закритий магазин. Втеча з поточних футбольних організацій,

– сказав він.

Інфантіно натякнув на можливу дискваліфікацію в турнірах ФІФА і УЄФА.

"І хочу сказати, що клуби Суперліги повинні бути готові жити з наслідками. Захотіли йти своїм шляхом – ви несете відповідальність за свій вибір. Ви або тут (з УЄФА і ФІФА – ред.), або там. Не можна бути наполовину тут, наполовину там. Подумайте про це", – підсумував Інфантіно.

Футбольна Суперліга: що це таке