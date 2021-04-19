Про це в інтерв'ю телекомпанії заявив член виконкому УЄФА Йеспер Меллер. За його словами, 3 клуби повинні покинути Лігу чемпіонів.

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УЄФА виключать з Ліги чемпіонів 3 клуби

Очікую, що це станеться в п'ятницю, 23 квітня. Потім ми повинні визначити, як завершити цей сезон в Лізі чемпіонів. Позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться того ж дня,

– зазначив Меллер.

За його словами, разом з "Реалом", "Манчестер Сіті" і "Челсі" з Ліги чемпіонів виключать й інші команди, які вирішили брати участь в новому європейському турнірі – Суперлізі. Меллер наголосив, що контракти автоматично розриваються після відмови клубів.

Створення Суперліги та реакція на це УЄФА