На заваді був Манчестер Сіті: УЄФА дала дозвіл Жироні з Циганковим брати участь в єврокубках
Джерело:Mundo Deportivo
Жирона отримала дозвіл від європейської асоціації спробувати свої сили на міжнародній арені. Залишилось потрапити у єврокубки.
УЄФА допустила іспанську Жирону до участі в єврокубках. На заваді каталонців стояв маститий Манчестер Сіті.
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Все в їхніх руках
Тепер команда Віктора Циганкова має вільний доступ до європейських змагань різного ґатунку, оскільки УЄФА мала певні питання до Жирони, а участь каталонського колективу була під сумнівами. Все через те, що за правилами УЄФА, два різні клуби з одним власником не мають права брати участь у єврокубках.
Та от, як відомо, Жирона належить холдингу City Group, якому підпорядковується англійський гранд Манчестер Сіті, а також низка інших клубів. Конкурувати з "містянами" каталонському колективу було б нереально, оскільки "блакитні" регулярний учасник не просто будь-яких єврокубків, а найпрестижнішого клубного турніру Ліги чемпіонів. Проте УЄФА допустила Жирону до участі в єврокубка, оскільки виявилося, що City Group не володіє понад 50% акцій каталонського клубу.
Тепер Жироні залишилось всього потрапити у першу сімку за підсумками сезону Ла Ліги, що дозволить команді Віктора Циганкова вийти на міжнародну арену. Наразі каталонський колетив посідає "останнє єврокубкове місце", а саме 7-му сходинку чемпіонату, що дає команді шанс зіграти у Лізі конференцій.
Циганков у Жироні
- Український футболіст перебрався до Іспанії взимку. Каталонський колектив заплатив Динамо за Віктора 5 мільйонів євро.
- Циганков не відразу почав феєрити за свій новоспечений клуб, оскільки керівництво Жирони вирішило виділити час на адаптацію українського футболіста, яким уже встигли на той момент захопитися вболівальники "біло-червоних". Зокрема Віктору потрібно було вивчити іспанську мову.
- Проте коли пройшло достатньо часу, Циганков моментально завоював місце в основному складі Жирони, що відразу вилилося у результат. За 15 матчів Віктор встиг тричі відзначитись у ворота суперника та віддати 5 гольових передач.
- Також навколо українця розвинувся скандал, пасивно взявши участь в ситуації. Таті Кастельянос не віддав пас Циганкову та пусті ворота у каталонському дербі проти Барселони, за що фанати вили на аргентинця хвилю хейту. Футболіст на деякий час закрив свої соціальні мережі, проте Кастельянос зумів реабілітуватися. Ба більше Таті за декілька матчів оформив покер у ворота Реала.