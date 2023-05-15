Воротар мексиканського Морелія Рамірез став автором нестандартного забитого м'яча. Гол ще й став надзвичайно важливим для його команди.

Варте уваги Залишив за спиною Реброва: як Довбик забив свій 23-й гол та наблизився до рекорду УПЛ – відео

Солідна дистанція

Матч за вихід у Вищу лігу Мексики супроводжувався не тільки запеклими емоціями від напруги зустрічі, а від голів, які вдавалося забити командам. В півфіналі раунду плей-офф зустрілись Селайя та Морелія. У першому матчі команди розписали мирову з рахунком 1:1, що сигналізувало про матч-відповідь, в якому команди і мали визначити сильнішого.

Саме в черговій зустрічі і стався чудернацький інцидент. Уже під завісу матчу футболісти Селаї пішли відігрувати у ворожий карний майданчик суперника, оскільки вони поступалися з рахунком 1:2. На допомогу своєму колективу пішов навіть голкіпер, проте його відсутність у власних воротах і допомогла Рамірезу відзначитись шикарним голом.

Один з футболістів Селаї навісив м'яч зі штрафного у карний майданчик Морелії. На передачу відреагував якраз голкіпер, який покинув свої володіння, проте його удар видався досить слабким. Тому Рамірез без проблем зміг зафіксувати м'яч.

Проте через мить голкіпер Морелії продемонстрував воротарську "неординарність" у всій красі, оскільки він вирішив пробити по пустих воротах Селаї з меж власного карного майданчика. Рамірез не прогадав і зміг влучити з неймовірної дистанції у рамку ворожих воріт, записавши на свій рахунок шикарний гол.

Відео курйозного моменту (гол 1:40:09):