УЕФА допустила испанскую Жирону к участию в еврокубках. Помехой каталонцев стоял маститый Манчестер Сити.

Достойно внимания В компенсированное время: в Мексике вратарь забил шикарный гол со своей штрафной – видео

Все в их руках

Теперь команда Виктора Цыганкова имеет свободный доступ к европейским соревнованиям разного рода, поскольку УЕФА имела определенные вопросы в Жирону, а участие каталонского коллектива было под вопросом. Все потому, что по правилам УЕФА, два разных клуба с одним владельцем не имеют права участвовать в еврокубках.

Но вот, как известно, Жирона принадлежит холдингу City Group, которому подчиняется английский гранд Манчестер Сити, а также ряд других клубов. Конкурировать с "горожанами" каталонскому коллективу было бы нереально, поскольку "голубые" регулярный участник не просто любых еврокубков, а самого престижного клубного турнира Лиги чемпионов. Однако УЕФА допустила Жирону к участию в еврокубке, поскольку оказалось, что City Group не владеет более 50% акций каталонского клуба.

Теперь Жирони осталось всего попасть в первую семерку по итогам сезона Ла Лиги, что позволит команде Виктора Цыганкова выйти на международную арену. В настоящее время каталонский коллектив занимает "последнее еврокубковое место", а именно 7-е место чемпионата, дающее команде шанс сыграть в Лиге конференций.

Цыганков в Жироне