УЕФА допустила испанскую Жирону к участию в еврокубках. Помехой каталонцев стоял маститый Манчестер Сити.
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Все в их руках
Теперь команда Виктора Цыганкова имеет свободный доступ к европейским соревнованиям разного рода, поскольку УЕФА имела определенные вопросы в Жирону, а участие каталонского коллектива было под вопросом. Все потому, что по правилам УЕФА, два разных клуба с одним владельцем не имеют права участвовать в еврокубках.
Но вот, как известно, Жирона принадлежит холдингу City Group, которому подчиняется английский гранд Манчестер Сити, а также ряд других клубов. Конкурировать с "горожанами" каталонскому коллективу было бы нереально, поскольку "голубые" регулярный участник не просто любых еврокубков, а самого престижного клубного турнира Лиги чемпионов. Однако УЕФА допустила Жирону к участию в еврокубке, поскольку оказалось, что City Group не владеет более 50% акций каталонского клуба.
Теперь Жирони осталось всего попасть в первую семерку по итогам сезона Ла Лиги, что позволит команде Виктора Цыганкова выйти на международную арену. В настоящее время каталонский коллектив занимает "последнее еврокубковое место", а именно 7-е место чемпионата, дающее команде шанс сыграть в Лиге конференций.
Цыганков в Жироне
- Украинский футболист перебрался в Испанию зимой. Каталонский коллектив заплатил "Динамо" за Виктора 5 миллионов евро.
- Цыганков не сразу начал феериты за свой новоиспеченный клуб, поскольку руководство Жироны решило выделить время на адаптацию украинского футболиста, которым уже успели на тот момент. увлечься болельщики "бело-красных". В частности, Виктору нужно было выучить испанский язык.
- Однако когда прошло достаточно времени, Цыганков моментально завоевал место в основном составе Жироны, что сразу вылилось в результат. За 15 матчей Виктор успел трижды отличиться в ворота соперника и отдать пять голевых передач.
- Также вокруг украинца развился скандал, пассивно приняв участие в ситуации. Тате Кастельянос не отдал пас Цыганкову и пустые ворота в каталонском дерби против Барселоны, за что фанаты выли на аргентинца волну хейта. Футболист на время закрыл свои социальные сети Однако Кастельянос сумел реабилитироваться. Более того, Тате за несколько матчей оформил покер в ворота Реала.