УЄФА допустила іспанську Жирону до участі в єврокубках. На заваді каталонців стояв маститий Манчестер Сіті.

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Все в їхніх руках

Тепер команда Віктора Циганкова має вільний доступ до європейських змагань різного ґатунку, оскільки УЄФА мала певні питання до Жирони, а участь каталонського колективу була під сумнівами. Все через те, що за правилами УЄФА, два різні клуби з одним власником не мають права брати участь у єврокубках.

Та от, як відомо, Жирона належить холдингу City Group, якому підпорядковується англійський гранд Манчестер Сіті, а також низка інших клубів. Конкурувати з "містянами" каталонському колективу було б нереально, оскільки "блакитні" регулярний учасник не просто будь-яких єврокубків, а найпрестижнішого клубного турніру Ліги чемпіонів. Проте УЄФА допустила Жирону до участі в єврокубка, оскільки виявилося, що City Group не володіє понад 50% акцій каталонського клубу.

Тепер Жироні залишилось всього потрапити у першу сімку за підсумками сезону Ла Ліги, що дозволить команді Віктора Циганкова вийти на міжнародну арену. Наразі каталонський колетив посідає "останнє єврокубкове місце", а саме 7-му сходинку чемпіонату, що дає команді шанс зіграти у Лізі конференцій.

Циганков у Жироні