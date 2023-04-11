На Таті Кастельяноса вилилася хвиля критики зі сторони вболівальників Жирони. Нападник каталонського колектива не витримав такого тиску зі сторони власних фанатів.

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Темна сторона футболу

Жирона зіграла у безгольову нічию з Барселоною (0:0) у каталонському дербі, проте результат матчу міг сміло бути на користь "біло-червоних". У одному з моментів матчу Кастельянос, який був із м'ячем, та Циганков вийшли віч-на-віч з голкіпером Барселони. Таті, замість того, аби віддати пас на пусті ворота Віктору, самотужки пробив та не реалізував вбивчий момент.

Цей епізод та інші помилки у матчі від Кастельяноса викликали бурю агресії зі сторони фанатів Жирони, що дуже засмутило аргентинського футболіста. Нападник каталонського колектива вирішив втекти подалі від надмірної критики фанатів та повидаляти свої сторінки у соціальних мережах, зокрема, у твітері та інмтаграмі, де фанати "біло-червоних" найбільше його ганьбили. Також наставник Жирони Мічел Санчес розповів, що Кастельянос дуже хвилювався через свої невдачі та навіть плакав у роздягальні.

Видалені сторінки Кастельяноса / твітер Ніла Соли

Виступи аргентинського футболіста